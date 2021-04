Bijna 14 minuten aan The Day Before gameplay

The Day Before kun je het beste zien als een mix tussen Days Gone, The Division en DayZ. In een nieuwe trailer krijgen we uitgebreide gameplay van de open wereld MMO te zien.

Het belangrijkste van the Day Before is het overleven in een post-apocalyptisch Amerika. Dit doe je door verlaten gebouwen en winkels (samen met andere spelers) te looten, maar dit gaat uiteraard niet zo maar.

Door de vleesetende ge├»nfecteerde zombies’ is Amerika helemaal verdeeld. Het is aan spelers om te bepalen of ze met andere spelers samen werken of juist besluiten voor eigen overleving te kiezen. De MMO is tot op heden alleen voor de pc bevestigd en zal daar via Steam te verkrijgen zijn. Of de game (daarna) ook naar de consoles komt, is op het moment van schrijven niet bekend.