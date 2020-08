Beyond Good & Evil krijgt Netflix film

Het lijkt erop dat de cult classic van Ubisoft uit 2003 een verfilming krijgt op het streamingplatform Netflix.

In een artikel van Hollywoodreporter wordt aangegeven dat Rob Letterman de regisseur wordt, dezelfde man achter Detective Pikachu en Goosebumps. Het zal een hybride worden tussen live action en animatie, net als Detective Pikachu. Jason Altman en en Margaret Boykin worden de producers namens Ubisoft Film & Television. Er is verder nog niks bekend over de serie, behalve dat het vroeg in de ontwikkelingsfase zit en dat ze nog naarstig op zoek zijn naar schrijvers voor het verhaal.

Ubisoft lijkt zijn pijlen te hebben gericht op het verfilmen van hun IP’s, want gisteren kwam ook al het nieuws naar buiten dat ze druk bezig zijn met een animatieserie van Splinter Cell.