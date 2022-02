Beyond Good & Evil 2 zou nog steeds niet in volledige productie zijn

Fans die op Beyond Good & Evil 2 wachten worden behoorlijk op de proef gesteld en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen.

Jason Schreier van Bloomberg heeft van bronnen vernomen dat Beyond Good & Evil 2 nog steeds in de pre-productiefase te bevinden.

Dit betekent dat de uitgever eigenlijk nog alleen maar dingen aan het voorbereiden is, zoals de planning voor de productie. Ook kunnen er al wat concepten gemaakt worden, maar het grote werk gebeurd pas in de productiefase.

Dit is wel heel opmerkelijk aangezien de game al in 2008 (!) aangekondigd werd, maar in 2017 opnieuw onthuld werd. Ubisoft laat overigens weten niet te reageren op geruchten. In 2020 was er overigens al slecht nieuws, omdat toen bekend werd dat Michael Ancel, bedenker van de serie en director van het tweede deel, opstapte bij het bedrijf.

In hetzelfde bericht werd ook het gerucht over de Assassin’s Creed-game besproken.