Beyond Good & Evil 2 op de rand van annulering

Niet is minder waar, blijkt nu. De game zou niet meer in de toekomstvisie van Ubisoft passen. Intern zou Beyond Good & Evil 2 al de weinig vleiende naam Skull & Bones 2.0 genoemd worden. Laatstgenoemde is een game die jaren geleden werd aangekondigd, maar nog steeds in ontwikkeling is. Blijkbaar gaan er ook geluiden rond dat Beyond Good & Evil 2 geannuleerd zou worden.

Tijdens de E3 van 2019 horen en zagen we voor het laatst wat van de inmiddels geplaagde game. De wereld en de coöperatieve gameplay werden toen getoond. Netflix zou in de tussentijd aan een film werken gebaseerd op de game. Of we een tweede deel in de franchise kunnen verwachten, blijft echter gissen.