Beyond Good and Evil 2 nog steeds in ontwikkeling; te vroeg om releasedatum te geven

Ubisoft heeft goed nieuws voor de Beyond Good & Evil-fans onder ons. Het tweede deel is nog steeds ontwikkeling, maar het is voor Ubisoft te vroeg om er een releasedatum op te plakken.

Dit heeft de uitgever laten weten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Beyond Good and Evil 2 werd bij naam genoemd, omdat het één van de games waar ze “ambitieuze” plannen voor hebben.

Het merk Beyond Good and Evil nieuw leven inblazen met BG&E 2 is een van de doelen van Ubisoft met zijn AAA-divisie, naast het uitbreiden van Assassin’s Creed Valhalla met een tweede jaar aan content, de release van Far Cry 6, het uitbreiden van het Rainbow Six-publiek met Extraction en profiteren van de enorme spelersbasis van de Nintendo Switch met Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Het verwarrende is dat al die games releasedatums hebben en sinds het moment van hun onthulling constant op verschillende evenementen zijn getoond, terwijl Beyond Good and Evil 2 al drie jaar afwezig is. Ubisoft heeft zelfs geen releasedoel voor de game.

Op de vraag of de game in het fiscale jaar 2024 van Ubisoft zou kunnen verschijnen, zei CFO Frederick Duguet dat het nog te vroeg is om te zeggen. “We maken goede vorderingen met Beyond Good and Evil 2, maar het is te vroeg om je in dit stadium meer te vertellen”, onthulde Duguet (via PC Gamer).

Het is vermeldenswaard dat Beyond Good and Evil 2 het passieproject was van de oude ontwerper Michel Ancel, die bijna een jaar geleden Ubisoft verliet. Hoewel Ubisoft destijds zei dat Ancels betrokkenheid bij het project eindigde voor zijn vertrek, gaf dat ons niet echt de hoop dat we het spel ooit zullen spelen.

Beyond Good and Evil 2 is technisch in ontwikkeling sinds 2012, maar begon rond 2016 met pre-productie. Onze eerste blik ernaar kwam op E3 ​​2017, gevolgd door een paar andere live demo’s ongeveer een jaar later. Sindsdien is het echter doodstil.