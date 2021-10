Bethesda toont een nieuwe Starfield video genaamd: The Settled Systems

Bethesda heeft een nieuwe video uitgebracht over Starfield genaamd: The Settled Systems. Hierin wordt kort uitgelegd over de setting en de factions in de game. Check ‘m hier!j



Starfield – The Settled Systems is een korte video over de setting en factions in de game. Tijdens de video legt design director Emil Pagliarulo de lore van Starfield een beetje uit. Hierin krijgen wij een aantal dingen te weten, zoals het feit dat Bethesda’s nieuwe IP zich afspeelt in 2330. The Settled Systems is niet ons solar system, maar eentje die zich uitstrekt over ongeveer 50 lichtjaren. Er schijnt 20 jaar voor het verhaal van de game een kolonie-oorlog te zijn geweest tussen de United Colonies en Freestar Collective. Nu is er vrede, maar dat betekent niet dat The Settled System veilig is. Pagliarulo heeft aangegeven dat er nog genoeg menselijke vijanden zullen zijn in de game waar je voor uit moet kijken.

Daarna wordt nog kort uitgelegd wat voor soort vijanden er zijn. Pagliarulo geeft ook aan dat spelers The Settled Systems grondig kunnen onderzoeken. Dat was het wat betreft de video. Er werd niets nieuws vertoond in de vorm van video en gameplay. We hebben wel veel concept art te zien gekregen. Hiermee krijgen wij een ruim beeld te zien van wat wij zouden kunnen verwachten. Het is over het algemeen niet heel spannend, maar dat hoeft ook niet in verband met de lengte van de video.

Het was gaaf om de concept art te zien met de context van de lore. Emil Pagliarulo legt het allemaal uit met een passie, wat zeker te horen is. Ik ben wel benieuwd naar de game. Starfield komt uit op 11 november 2022.