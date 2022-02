Vanaf april zullen de games van de Bethesda launcher (weer) speelbaar op steam. De uitgever stopt namelijk met hun digitale winkel.

Dit heeft uiteraard te maken met de overname van Microsoft en als je wil weten hoe dit precies te werk gaat, raden we je aan even de FAQ van Bethesda door te nemen. De migratie zal overigens niet voor mei rond zijn, dus je hebt nog genoeg tijd om je games over te zetten. Al raad het bedrijf je wel aan om dit zo snel mogelijk te doen.