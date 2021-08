Bethesda onthult Quakecon at Home schema

Aanstaande donderdag en vrijdag vindt Quakecon at Home 2021 plaats en om je alvast in de stemming te krijgen, heeft Bethesda een schema vrijgegeven.

We zijn een week verwijderd van de aftrap van QuakeCon at Home, het wereldwijde online evenement dat het plezier en de kameraadschap van QuakeCon naar je thuis brengt. We zijn verheugd om QuakeCon te vieren met livestreams met updates over bestaande en aankomende games, toernooien, fondsenwerving voor goede doelen, puppy’s (!!!), muziekuitvoeringen, giveaways, streams van beroemdheden, developer panels en meer.

Lees verder voor meer details over het streamschema, liefdadigheidsinitiatieven, giveaways, uitverkoop van games, het Twitch-team en alles omtrent de geweldige partners van QuakeCon.

De pret begint op 19 augustus om 20.00 uur met een korte welkomstboodschap, onmiddellijk gevolgd door op fans gerichte panels.

Dag 1 bevat een reeks kenmerkende panels met Bethesda-ontwikkelaars die bespreken wat er nieuw is, wat er gaat komen en blikken terug op enkele grote games voor hun verjaardagen, Quake en The Elder Scrolls V: Skyrim. Dag 2 en Dag 3 zullen een verscheidenheid aan leuke panels van over de hele wereld bevatten met liefdadigheidsinitiatieven, de community, gaststerren en meer terwijl we de games en activiteiten vieren die QuakeCon, QuakeCon maken. Het Twitch kanaal van Bethesda Benelux is ook weer van de partij, met vrienden van de show en de terugkerende QuakeCon Quiz.

Streamingschema

Meer details over elk van de panels, inclusief volledige beschrijvingen, zijn online te vinden op de officiële website. Donderdag 19 augustus

• Welcome to QuakeCon 2021 with Pete Hines & Erin Losi: 20.00 uur

• Celebrating 25 Years of Quake with id Software and Machine Games: 20.05 uur – Kevin Cloud en Marty Stratton van id Software en Jerk Gustafsson van MachineGames bespreken de impact en de nalatenschap van de originele Quake op zijn 25e verjaardag.

• Deep Dive into DEATHLOOP with Arkane Lyon: 20.30 uur – Arkane Lyon laat fans kennismaken met de details van de aankomende PlayStation 5 console-exclusive DEATHLOOP, inclusief een speciale discussie over multiplayer.

• Fallout 76: Making Appalachia Your Own with Fallout Worlds: 21.00 uur – Sluit je aan bij leden van het Fallout 76-ontwikkelingsteam terwijl ze bespreken hoe de game zich ontwikkelt en een diepgaande blik werpen op onze aanstaande Fallout Worlds-update.

• Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online with ZeniMax Online Studios: 21.30 uur – Matt Firor en Rich Lambert nemen fans mee naar ESO en bespreken de geweldige toevoegingen aan de game en wat nieuwe spelers kunnen verwachten van de bekroonde MMO.

• Reliving the Opening of Skyrim with the Creators from BGS: 22.00 uur – Hey you! You’re finally awake. Vier de 10e verjaardag van Skyrim en bekijk de openingsmomenten van Skyrim terwijl de makers insiderverhalen bespreken en herinneringen aan de ontwikkeling herbeleven.

• DOOM Eternal Studio Update with Marty & Hugo: 22.30 uur – Marty Stratton en Hugo Martin van id Software brengen fans op de hoogte van alles wat er gebeurt met DOOM Eternal.

• ANZ – Fallout 76 End-Game Guide: 05.00 uur

• ANZ – Fallout 76 – Playing with UFC Middleweight Rob Whittaker: 06.30 uur

Vrijdag, 20 augustus

• Twitch.tv/bethesda_nl – Bethesda Benelux Next Streamer Episode 1: 16.00 uur – Het wachten is voorbij! De eerste aflevering van de Twitch talentenjacht gaat van start en staat volledig in het teken van de 10e verjaardag van Skyrim.

• Twitch.tv/bethesda_nl – DEATHLOOP interview met Arkane Lyon: 18.00 uur – Narrative Designer Bennett Smitt neemt ons mee in de wereld van DEATHLOOP.

• Twitch.tv/bethesda_nl – Cosplay workshop: 18.30 uur – Bekende cosplayer Sakuraflor is er weer bij dit jaar! Ze laat in haar workshop zien hoe ze een geliefd wapen uit de Fallout-series maakt.

• Twitch.tv/bethesda_nl – Cosplay Catwalk: 19.30 uur – Na de workshop gaan we prachtige creaties bekijken uit de Benelux cosplay community.

• DEATHLOOP Meets its Makers: 20.15 uur

• WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines rate dogs and more: 21.30 uur

• Code Orange vs Quake Music Video Debut: 22.15 uur

• Alienware – Fundraising and Raising Heck with Anna Maree: 23.00 uur

• The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition: 00.30 uur

• Exclusive Musical Performance by Trivium: 02.00 uur

Zaterdag, 21 augustus

• Twitch.tv/bethesda_nl – ESO trial: 16.00 uur – Samen met vrienden van de show Chief, Saar en Issy gaan we Rockgrove onder handen nemen in Elder Scrolls Online. Doe gezellig mee!

• Twitch.tv/bethesda_nl – Fallout 76 C.A.M.P. Tour: 17.30 uur – Onze Fallout 76 builder uit de Benelux community, Damanta, neemt ons mee naar de nieuwste en mooiste C.A.M.P.’s. Wil je jouw eigen C.A.M.P. showen? Kom dan langs!

• Twitch.tv/bethesda_nl – DOOM bake-off: 18:30 – Diamantjewel, Demoncatdaphne, Egbertlive en Appelkanjer gaan de strijd met elkaar aan, in de keuken nog wel! Wie bakt de mooiste DOOM cake? Jurylid Nick, van EtenmetNick, beslist uiteindelijk.

• DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza!: 20.15 uur

• Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It: 21.30 uur

• Quake World Championship Grand Finals: 22.45 uur

• The Elder Scrolls Online – Live Art Creation: 00.30 uur Liefdadigheidsinitiatieven

We zijn verheugd om QuakeCon’s liefdadigheidserfgoed opnieuw op zowel een wereldwijde als lokale manier voort te zetten. QuakeCon-kijkers kunnen samen met ons doneren aan organisaties rechtstreeks vanuit de officiële QuakeCon-stream, waaronder Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project en UNICEF.

QuakeCon heeft ook de nieuwe en exclusieve kleding “Pugcubus” en “Catloop” te koop. Custom Ink verdeelt alle winst uit de verkoop van deze shirts tussen onze jarenlange adoptiepartner voor dieren in Dallas, Dallas Pets Alive, en VIER VOETERS, een wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie. Je kan deze shirts via deze site kopen