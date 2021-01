Bethesda onthult Indiana Jones-game

Vandaag maakte Bethesda bekend bezig te zijn met een Indiana Jones-game. Machine Games, makers van de recente Wolfenstein-spellen, zal diens ontwikkeling gaan uitvoeren.

De uitgever bracht dit nieuws naar buiten middels een Tweet. Todd Howard, producent bij Bethesda, zal het maken van de game gaan overzien. Interessant detail is dat LucasArts Games mee zal werken aan dit gloednieuwe verhaal binnen de bekende filmreeks. De merknaam voor deze studio werd allemaal week weer tot leven gebracht. Bethesda sluit af door te zeggen dat het nog wel even duurt voordat er verdere informatie komt, maar dat we zeker meer kunnen verwachten.