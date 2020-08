The Elder Scrolls Online en DOOM Eternal komen naar PlayStation 5 en Xbox Series X. Spelers die één van beide titels hebben of aanschaffen op Xbox One of PlayStation 4 kunnen die gratis upgraden naar de respectievelijke PlayStation 5 en Xbox Series X versies, wanneer die beschikbaar zijn.

Daarnaast werken onze teams hard om ervoor te zorgen dat beide titels ook backwards compatible zijn, wanneer de nieuwe consoles lanceren.



“We delen de komende weken en maanden meer informatie over The Elder Scrolls Online en DOOM Eternal op PlayStation 5 en Xbox Series X, inclusief de verwachte release periodes en een lijst met verbeteringen,” aldus het persbericht. “Terwijl we nog geen nieuws te delen hebben over onze overige titels, kunnen we al bevestigen dat we gratis updates gaan voorzien voor spelers die in het bezit zijn van bestaande Bethesda titels voor de huidige generatie consoles, die ook naar next generation consoles komen. “

Bethesda raadt je overigens aan om twitch.tv./Bethesda in de gaten tijdens QuakeCon At Home van 7 tot 9 augustus voor informatie over alle recente Bethesda titels.