Bethesda heeft een idee voor Fallout 5, maar verwacht deze voorlopig niet

Bethesda heeft haar handen vol aan de grote RPG’s Starfield en The Elder Scrolls 6, maar heeft echter ook al een idee voor een eventuele Fallout 5.

In een gesprek met IGN geeft Todd Howard namelijk te kennen dat ze zeker nog wel verder willen met Fallout, omdat het deel van het “DNA van het bedrijf is”. Het team heeft zelfs al idee├źn voor Fallout 5.

Het slechte nieuws is dat we daar nog wel even op moeten wachten. Immers werkt het team eerst aan Starfield dat op 11 november 2022 verschijnt en vervolgens zal The Elder Scrolls 6 aan de beurt komen. Daarover liet Howard deze zomer nog weten dat deze in vroege fase van ontwikkeling is. Dus ga er maar vanuit dat de nieuwe Fallout niet voor 2026 zal verschijnen!