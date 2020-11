Bethesda games moeten of ‘eerst of beter’ op Xbox consoles zijn

Het lijkt er steeds meer op dat Bethesda games gewoon op andere platforms dan Xbox zullen verschijnen. Echter zit er wel een addertje onder het gras.

Volgens Microsoft’s Tim Stuart ziet Microsoft de Bethesda games het liefst ‘eerst of beter’ op de Xbox console verschijnen. Alhoewel er nog steeds niet bevestigd of de Bethesda games exclusives zullen worden, lijkt de deur nu voor andere platforms meer dan op een kier te staan.

Microsoft gaf in september te kennen dat zij Zenimax (het moederbedrijf achter Bethesda) had overgenomen voor 7,5 miljard dollar. Waar de baas van de uitgever nog liet weten dat het niet voor te stellen is dat de games exclusief naar de Xbox zullen komen, leek Xbox chef Phil Spencer er juist anders op te kijkeXbox kan investering Bethesda terugverdienen zonder multiplatform te gaan.

Tijdens een conferentie meldde Stuart:

“Wat we op de lange termijn zullen doen, is dat we niet van plan zijn om alle Bethesda-content gewoon bij Sony of Nintendo of andere platformhouders vandaan te halen.

Maar wat we willen, is dat die content op de lange termijn ofwel de eerste, ofwel de beste is, of dat we jouw gedifferentieerde ervaring kiezen op onze platforms. We willen dat Bethesda-content het beste wordt weergegeven op onze platforms.”

Dat betekent niet dat je de games van Bethesda Softworks, Arkane Studios, id Software en dergelijke alleen via Xbox-consoles of pc kunt spelen, zoals Stuart verder verduidelijkt.

“Dat is niet het punt van exclusief zijn. Daar gaat het niet om dat we timing, inhoud of routekaart aanpassen. Maar als je aan zoiets als Game Pass denkt, als het het beste in Game Pass verschijnt, is dat wat we willen zien en we willen ons Game Pass-abonneebestand door die Bethesda-pijplijn uitbreiden.

“Dus nogmaals, ik kondig niet aan om op de een of andere manier content van platforms te halen. Maar ik vermoed dat je ons blijft zien verschuiven naar een eerste of betere of beste aanpak op onze platforms.”