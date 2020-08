Beste mini games voor gokken in videospellen

Er zijn tal van mini games in allerlei videospellen waarbij je kunt gokken. Als je hier als gamer gek op bent geeft dat natuurlijk een leuke extra boost aan het hele spel. Het maakt niet zoveel uit wat voor type gamer je bent, want er zijn enorm veel soorten games waarin tegenwoordig mini games zitten. Daarom is het hoog tijd om eens een overzicht te gaan bekijken van de beste mini games met een spannend gokelement die je in video games kunt vinden.

Vaak zijn mini games er in vele varianten. In veel gevallen heeft het met gevechten te maken, al gaat het soms ook een stuk dieper. Er zijn allerlei kaartspellen, vaak helemaal zelf ontworpen door de makers van games, die op bijzondere manieren gespeeld kunnen worden. Op deze manier hebben mini games dan ook echt een meerwaarde.

Wat is een mini game?

Voordat we verder gaan om te kijken hoe het zit met gokspelletjes in mini games, is het eerst handig om precies te weten wat een mini game is. Dat is gelukkig vrij makkelijk uit te leggen. Het betreft hier namelijk eigenlijk niets anders dan een klein computerspel wat zich in een veel groter spel bevindt. Deze zijn een onderdeel van het echte spel zelf, of zitten daarin juist weer ergens verstopt. In dit geval wordt er ook wel aan gerefereerd als verborgen spellen. Soms zijn er zelfs games te vinden die in zijn geheel uit mini games bestaan.

Maar waar kun je het nu het beste mee vergelijken? Is dit dan hetzelfde als een bonusronde winnen zoals je op bepaalde Netent slots in het online casino kunt doen? Een beetje wel, want ook hier probeer je een spel te ontgrendelen wat een soort van verborgen is en niet zomaar gespeeld kan worden.

Veel gamers zijn van mening dat de toevoeging van een paar goede mini games een hoop spellen nog beter maken. Het voegt een extra element van spanning toe. Bovendien zorgt het voor de nodige afleiding wat soms lekker kan zijn als je al een tijdje aan het spelen bent. Maar welke spellen bieden nu de beste mini games aan voor mensen die graag een gokje wagen? We hebben het direct voor je uitgezocht.

Beste gokspellen in mini games van videospellen

Bepaalde gokspelletjes kunnen op allerlei manieren te vinden zijn in mini games. Makers van de spellen doen er alles aan om gamers op deze manier te verrassen. Het hele effect wat een goede mini game teweeg kan brengen is altijd leuk. Spelers kom erachter dat er nog meer mogelijk is dan ze al dachten. Daarom kan het belang van een paar goede mini games zeker niet worden onderschat. De gokkers onder ons moeten de volgende mini games daarom zeker is gespeeld worden.

The Witcher 3

In The Witcher 3 is het mini spel Gwent te vinden. Dit kaartspel werd een aardig succes en heeft inmiddels daarom een hele eigen game gekregen. Zo begon het echter niet, want het was in eerste instantie gewoon een mini game in The Witcher 3: Wild Hunt. De kunst aan Gwent is niet gelijk al je goede kaarten in de eerste ronde op te gooien. Binnen drie rondes wordt namelijk steeds hetzelfde deck kaarten weer gebruikt.

Red Dead Redemption

Voor iedereen die graag gokt is Red Dead Redemption sowieso al een aanrader. Je kunt in het spel namelijk naar hartelust gok spellen als blackjack en poker spelen. Maar wat het nog leuker maakt? De mini game Liar’s Dice. Dit fascinerende dobbelspel geeft de game in zijn geheel een extra stimulans. Daarom kun je eigenlijk niet beweren dat je een die hard Red Dead Redemption fan bent als je ook niet van Liar’s Dice houdt.

Final Fantasy 8

De hele Final Fantasy serie is voor veel gamers het ultieme. Er is zoveel te beleven in deze reeks spellen dat er genoeg fans zijn die het al jarenlang spelen en de games uit de reeks allemaal van voor tot achter kennen. Daar hoort in Final Fantasy 8 zeker een bijzondere mini game bij. Met Triple Triad betreft het wederom een kaartspel. Wat het extra spannend en strategisch maakt, is dat het niet louter om de hoogte van de kaarten gaat, maar ook om vaardigheden.