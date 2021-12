Beleef je eigen motorsportverhaal in Grid Legends vanaf 25 februari

Codemasters en EA hebben vandaag bevestigd dat Grid Legends op 25 februari 2022 wereldwijd wordt uitgebracht.

De actievolle racegame bevat de grootste variatie aan gamemodi, inclusief een uitgebreide carrièremodus met meer dan 250 events, een epische verhaalmodus genaamd ‘Driven to Glory’, de terugkeer van Drift and Elimination en de introductie van Electric Boost-racing. Coureurs van elk niveau kunnen gelijk achter het stuur springen van meer dan 100 auto’s bij launch en over de gehele wereld racen op klassieke tracks en in iconische steden.

Daarnaast kunnen alle spelers binnen secondes racen met vrienden en rivalen in de cross-platform-multiplayer, dankzij de speciale ‘hop-in’ feature. GRID Legends zal beschikbaar zijn op Xbox Series X|S en PlayStation 5 en daarnaast ook op de PlayStation 4, Xbox One en PC (via Origin en Steam). Bij een pre-order van de Deluxe – of Standard-editie ontvangen spelers de exclusieve Seneca & Ravenwest Double-Pack content.

Grid Legends bevat de meeste gameplaymogelijkheden van alle GRID-titels tot nu toe, inclusief de terugkeer van de veel aangevraagde Drift-modus en de populaire Elimination-modus, waarbij coureurs één voor één afvallen totdat er nog maar één coureur overblijft. De nieuwe Race Creator-modus laat spelers multi-class match-ups hosten en zorgt voor unieke race-momenten waarbij er verschillende type auto’s tegen elkaar racen. Deze ervaring kan verder gepersonaliseerd worden door onder andere de weersomstandigheden of het tijdstip te veranderen, of door het toevoegen van ramps en boost gates voor extra snelheid. Zo is geen enkele race hetzelfde.

Driven to Glory is een motorsportverhaal dat spelers in het diepe gooit, terwijl teams aan het strijden zijn voor de Grid World Series. Driven to Glory komt tot leven door gebruik te maken van echte acteurs in plaats van motion-capture en is gemaakt met behulp van virtual production-technologie, waarbij filmscènes gecombineerd worden met race-uitdagingen, met in de hoofdrol de bekroonde acteur Ncuti Gatwa. Na de onknoping van het verhaal wordt de voortgang van de spelers meegenomen in de carrièremodus, waardoor er nieuwe series en evenementen beschikbaar komen.

Grid Legends beschikt over een verbeterd multiplayer-systeem waarin racen en samen spelen met vrienden centraal staat. Naast het ondersteunen van cross-platform-gameplay worden spelers ook automatisch op de hoogte gebracht wanneer er vrienden online zijn en geeft spelers om de mogelijkheid om in drie drukken op de knop te racen. Spelers hoeven hierdoor niet meer te wachten op verzoeken van vrienden en lobbies, maar zij kunnen eenvoudig een race selecteren en de actie begint binnen de korste keren.

“Met de release-datum die nu bekend is, is de studio hard aan het werk om de laatste dingen aan te passen in onze grootste GRID game ooit,” zegt Chris Smith, GRID Game Director bij Codemasters. “Grid Legends is een toegankelijke en actievolle racegame die zich focust op variatie en veel keuze middels een uitgebreidere carrièremodus, een nieuwe en innovatieve verhaalmodus, en een Race Creator die spelers de kans geeft om hun droom match-ups te maken door middel van uitgebreide mogelijkheden. En onze nieuwe hop-in-gameplay zorgt ervoor dat vrienden gelijk met elkaar kunnen samenspelen, waardoor ze meer tijd op de racebaan doorbrengen en minder tijd in lobbies doorbrengen.”

Spelers die GRID Legends pre-orderen krijgen de Seneca & Ravenwest Double Pack. Op de dag van launch krijgen spelers met deze content vier extra auto’s voor evenementen in de carrièremodus: de Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 en de Koenigsegg Jesko. Het content-pack bevat ook exclusieve Ravenwest-carrière-evenementen en exclusieve Seneca en Ravenwest team-icons, liveries en banners, zodat spelers hun auto’s helemaal kunnen aanpassen en er online mee kunnen pronken.