Nintendo heeft om 4 uur een livestream op de planning staan omtrent het 25-jarige bestaan van Pokémon. Kom hier Pokémon Presents bekijken!

Het hele jaar staat in het teken van de populaire spellen, waarbij elke maand een andere generatie in de spotlight staat. Waar de presentatie precies over zal gaan is nog niet zeker. Wel wordt er al een tijdje gespeculeerd over een remake van de vierde generatie games; Diamond and Pearl. Wij zijn onwijs benieuwd!