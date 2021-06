Ubisoft gaat vandaag een nieuwe Forward online knallen. Daarin kunnen we onder andere wat nieuws over Rainbow Six Extraction verwachten, maar ook een nieuwe Mario + Rabbids.

Voor de show van 21:00 zal er ook nog een pre-show van een uur zijn, die om 8 uur begint. Deze zal in het teken staan van live services games als For Honor, Watch Dogs: Legion, Trackmania, The Crew 2 en Brawlhalla.

Wat hopen jullie van Ubisoft te zien?! Laat het ons weten in de reacties!