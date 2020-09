Ubisoft gaat om 21:00 de tweede Ubisoft Forward online knallen. Uiteraard hoef je niet verder te zoeken, want je kunt hem hier live kijken!

Tijdens de show zullen in ieder geval de remake van Prince of Persia: the Sands of Time en Immortals: Fenyx Rysing voorbij komen. Mogelijk zien we ook meer van Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla en Rainbow Six Quarantine. Wat hopen jullie vanavond te zien? Laat het ons weten in de reacties!