Bekijk hier QuakeCon live!

De komende dagen, van donderdag 19 tot en met zondag 22 augustus, is QuakeCon gaande. Tijdens dit digitale evenement van Bethesda krijgen we nieuws over Doom, Fallout en misschien wel wat nieuwe games!

De geruchtmolen is al volop aan het draaien, zo lekte eerder vandaag uit dat er mogelijk een nieuwe Quake-game in de maak is. Morgen vanaf 16:30 is namelijk een panel wat Let’s Talk Quake genoemd wordt. Ook nieuwe game Deathloop wordt in de spotlight gezet en staat nog steeds (ja, ook wij zijn er wel klaar mee) Skyrim op het menu.

Check het hieronder, uiteraard kijken wij ook een zetten we de nieuwtjes dit weekend in een mooi overzicht op de frontpage!