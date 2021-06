Nintendo gaat de dinsdag van E3 openen met een nieuwe Direct. Je kunt hem hier bij ons live volgen!

De Direct zal voornamelijk in het teken staan van games die in 2021 zullen verschijnen. We weten dat er nog twee Pokémon games aankomen en dat Skyward Sword een HD remaster krijgt, maar voor de rest is het nog een groot vraagteken. Wat hopen jullie zo te zien?