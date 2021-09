Bekijk hier nieuwe artwork van Suicide Squad: Kill the Justice League

Er is nieuwe artwork van Suicide Squad: Kill the Justice League vrijgegeven.

Het lijkt een warmhoudertje voor 16 oktober. Op die dag vindt DC Fandome plaats. Naast Suicide Squad zal er die dag ook meer te zien zijn van Gotham Knights . Eerstgenoemde wordt ontwikkelt door Rocksteady Studios. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de alom geprezen Batman: Arkham-games.

Suicide Squad: Kill the Justice League is een open wereld third-person shooter met de mogelijkheid tot coöperatief spelen. De game vindt plaats in een door Brianac verwoest Metropolis. De release staat op de planning voor 2022 voor

PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc.