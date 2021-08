Microsoft gaat om 19:00 los met hun Xbox Gamescom showcase. Daarin zullen games voorbij komen die de platformhouder al eerder onthuld heeft.

Verwacht wordt dat Forza Horizon 5, Halo Infinite en Hellblade 2 de revue zullen passeren, maar er wordt ook gespeculeerd dat ook Perfect Dark aanwezig is. We zullen het in ieder geval allemaal straks gaan horen!