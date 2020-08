Insomniac Games heeft nieuwe gameplaybeelden gedeeld van Ratchet and Clank: Rift Apart voor de PlayStation 5 op Gamescom 2020!

In de demo vecht het bekende duo tegen Dr. Nefarius met de Dimensiator in glorieus 4K 60fps, met de bekende tekenfilmstijl waar de serie bekend om staat.



De teleporteer vaardigheid van de Rift Tether en het reizen door verschillende portalen werden ook weer getoond, de nieuwste gimmick die ook zou aantonen hoe snel de SSD van de Playstation 5 is, waarbij het team ook aangeeft dat het spel geen laadtijden zal hebben. De Dualsense zal een grote impact hebben op de gameplay, waarbij alle wapens anders aanvoelen in de PS5 controller, waarbij de adaptieve controllers anders reageren en waarbij de haptic feedback ook anders zal aanvoelen. Als voorbeeld werd gegeven dat de dubbelloops shotgun anders zal reageren op basis van hoe je de knoppen indrukt.

Ook werden verschillende wapens getoond om alle vijanden van het scherm te ruimen. We zien Ratchet en Clank van dimensie naar dimensie reizen en van draken springen op piratenschepen tot moderne fabrieken en steden. Ook zien we weer de vrouwelijke versie van Ratchet verschijnen, al komen we niet meer te weten van dit personage.

Wel weten we dat het zich afspeelt na de film uit 2013, al kan je het spel prima spelen zonder verstand te hebben van het verhaal. De Rift Tether zal een centrale rol spelen in hoe de wereld eruit ziet en in het verhaal, waarbij de wereld is opgesplitst in verschillende dimensies en het goed mis gaat. Verder willen de rest van het verhaal en de namen van de personages geheim houden.

Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt, al weten we wel dat het spel rond de release van de PlayStation 5 zal liggen. Ik kan niet anders dat Rift Apart er heerlijk scherp en soepel eruit ziet!