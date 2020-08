Bekijk hier Gamescom Opening Night Live

Om 19:30 begint de pre-show voor Gamescom Opening Night Live al en vanaf 20:00 kunnen we twee uur lang games verwachten. Je hoeft niet verder te zoeken, want je kunt het hier allemaal live volgen!

De show zal worden gepresenteerd door Geoff Keighley en er zullen maar liefst 38 games de revue passeren. We weten in ieder geval zeker dat Call of Duty: Black Ops Cold War, Ratchet and Clanck, Fall Guys Season 2, Destiny 2: Beyond Light, Star Wars: Squadrons en nieuwe DLC voor Doom Eternal langs zullen komen.