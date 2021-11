Bekijk hier gameplaybeelden van de GTA Trilogy

Er zijn beelden gelekt van onder andere GTA III The Definitive Edition en GTA Vice City The Definitive Edition op YouTube. Bekijk ze hier, nu ze nog online staan!

De GTA Trilogy – remastered versies van GTA III, GTA Vice City en GTA San Andreas – worden morgen uitgegeven op alle moderne platformen. Tot nu hebben we nog geen gameplay footage gezien van Rockstar, naast de officiĆ«le trailer. De YouTuber Okayjosh heeft echter al wat beelden op het videoplatform gedeeld. Bekijk ze hieronder en trek jouw eigen oordeel over de gameplay! let wel: deze beelden zijn gedeeld na een stream op de PlayStation 4 en staan op YouTube in een 720P resolutie, wat de kwaliteit van de beelden van een stuk mindere kwaliteit maakt.