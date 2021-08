Bekijk hier de volledige map van Forza Horizon 5

Playground Games heeft de volledige map van Forza Horizon 5 onthuld.

Tijdens de laatste Forza Monthly livestream heeft de ontwikkelaar een snelle toer door het Mexico van Forza Horizon 5 geshowt. Later volgde nog een gedetailleerde map van dezelfde wereld.

Het speelbare gebied van het vijfde deel, dat zich afspeelt in Mexico, is 50% groter dan de kaart van Forza Horizon 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het meest prominente herkenningspunt is de La Gran Caldera-vulkaan in het noordwesten, die groot genoeg is om overal ter wereld zichtbaar te zijn.

Andere opmerkelijke bezienswaardigheden zijn het stadion in het midden en de zandduinen in het westen. Er is ook een lange snelweg die door het midden snijdt, die je van het oosten naar het westen van de kaart brengt en verbinding maakt met andere kleinere wegen binnen elke regio.