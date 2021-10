Bekijk hier de trailer van Resident Evil: Welcome To Raccoon City

Sony Picture Entertainment heeft een nieuwe trailer van Resident Evil: Welcome To Raccoon City onthult.

De aankomende Resident Evil-film is gebaseerd op de gebeurtenissen in de eerste twee games uit de franchise. In die games, maar dus ook de film, heeft Umbrella Corporation een virus losgelaten in Racoon City. Daarvan muteren de bewoners in angstaanjagende zombies. Het is vervolgens aan een groep overlevenden om de waarheid te achterhalen.

Resident Evil: Welcome To Raccoon City verschijnt op 2 december in de bioscoop. Eerder werden er al foto’s vrijgegeven. De trailer bekijk je hieronder.