Bekijk hier de State of Play live

Sony gaat om 22:00 een nieuwe State of Play online knallen. Je hoeft niet verder te zoeken, want je kun hem hier live meekijken.

Sony liet eerder deze week al weten wat er te wachten staat, namelijk third party games voor de PlayStation 4 en VR. Tijdens de State of Play hoeven we in ieder geval geen nieuws over de PlayStation 5 te verwachten. Hiermee doelen we op de releasedatum, de prijs en eventuele onaangekondigde first party games. Wel zullen we updates krijgen van de eerder getoonde third party en indie games die in juni getoond werden.

Om 10 uur zal het allemaal gaan gebeuren en uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van alle nieuwtjes die daar onthuld zullen worden.