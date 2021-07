Bekijk hier de showcase van ontwikkelaar Annapurna

Gisteren was er een live showcase van ontwikkelaar Annapurna, onder andere bekend van het aankomende kattenspel Stray. Bekijk hier de showcase terug!

De bekendste titel die voorbij kwam was Stray, die ook vorig jaar te zien was in een showcase van de PlayStation 5. Uiteraard was dit niet het enige spel dat de Amerikaanse indiestudio liet zien.

Zo kwamen er updates van The Artful Escape, Solar Ash, Skin Deep en Neon White. Daarbij werden ook nieuwe titels aangekondigd, zoals A Memoir Blue en Storyteller. Ook werd er bekendgemaakt dat Annapurna zal gaan samenwerken met Outer Loop en Jessica Mak, een game developer uit Canada. Ten slotte werd er ook bekendgemaakt dat The Pathless op 16 november te koop zal zijn op Steam, dat What Remains of Edith Finch op 16 augustus zal verschijnen in de Apple Store, I Am Dead zal worden uitgegeven op de PlayStation 4, 5 en Xbox op 9 augustus en nog meer.

Bekijk de showcase hier!