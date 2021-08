Bekijk hier de Pokémon Presents terug

We hebben vandaag weer bergen aan informatie gekregen over bestaande en aankomende Pokémon-games. Check hier de volledige presentatie terug!

De presentatie trapt af met nieuws over Pokémon Unite, de MOBA-game. We gaan door met Pokémon GO, waar de eerste Pokémon vanuit de Galar-regio, bekend van Sword en Shield, gaan verschijnen. Maar wat nog veel interessanter is, er wordt erg uitgebreid gekeken naar zowel de aankomende titels Pokémon Brilliant Diamon en Shining Pearl, als naar Pokémon Legends: Arceus.

Het is teveel om op te noemen, dus neem vooral die 25 minuten de tijd om te genieten van alles wat er komen gaat op Pokémon gebied!