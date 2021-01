Het is nog een ruime week voordat Bloober Team’s The Medium uit zal zijn. Geïnteresseerde PC-spelers kunnen vanaf nu ook inschatten of ze het spel kunnen draaien.

Bloober Team bracht namelijk een afbeelding uit waarop je de precieze specs kan zien.

Dat is echter nog niet alles. Ook is er een nieuwe trailer voor het spel opgedoken. Deze beantwoord de simpele vraag; ‘wat doet een Medium precies?’



The Medium komt op 28 januari uit voor de PC en Xbox Series S/X.