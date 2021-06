Bekijk hier de onthulling van de nieuwe Battlefield

EA en DICE gaan om 16:00 de nieuwe Battlefield onthullen en uiteraard kun je deze hier helemaal live volgen!

Normaliter verscheen Battlefield om het jaar, maar voor deze Battlefield heeft DICE een jaar extra de tijd gekregen en daarbij ook nog hulp gekregen van andere studio’s van EA. Velen hopen dat DICE en EA een Warzone killer gaan maken, maar kunnen de teams tegen deze hype op?! Bovendien zal er voor deze game geen Battle Royale zijn bij lancering en is het nog maar de vraag of EA het nog aandurft, nadat Firestorm faalde en ze al een Battle Royale-game hebben in de vorm van Apex Legends.

Wat hopen jullie voornamelijk te zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!