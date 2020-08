Je kunt natuurlijk ook zelf in Warzone naar de onthulling van Call of Duty Black Ops Cold War kijken, maar je kunt het ook gewoon hier kijken.

YouTuber Noaj456 streamt namelijk de onthulling live en die zijn stream kun je hieronder bekijken.

Er is in de afgelopen dagen al wat informatie gelekt. Zo weten we dat er een zombie modus is, dat vanavond de singleplayer onthuld wordt en dat Woods zijn opwachting maakt in Warzone. Wat hopen jullie zometeen te zien?