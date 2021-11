Bekijk hier de officiële reveal trailer van Spider-Man in Marvel’s Avengers

Op 30 september zal Spider-Man worden toegevoegd aan de PlayStation-versie van Marvel’s Avengers. Bekijk de reveal trailer hier!

Aan het einde van de maand zal er een grote update komen voor Live Service game van Square Enix en Crystal Dynamics. Spider-Man zal één van de nieuwe helden zijn die speelbaar zal zijn, exclusief voor de PlayStation-eigenaren. Het bleef lange tijd stil rondom de arachnideheld, maar we hebben nu eindelijk beelden van de vriendelijke buurtspin:

In totaal zijn sinds de lancering in op 4 september 2020 drie nieuwe helden toegevoegd: Kate Bishop, Hawkeye en Black Panther, waarbij de laatste held nog de meeste content toegeschoven kreeg met de War for Wakanda-update. Spider-Man zou volgens de eerste roadmap begin 2021 worden toegevoegd aan het superheldenteam, maar door de Corona pandemie en de tegenvallende resultaten lijken de meeste updates maandenlang te zijn opgeschoven. Onlangs kwam Marvel’s Avengers slecht in het nieuws, omdat er tegen de beloftes in toch betaalde XP boosters in de winkel waren toegevoegd.