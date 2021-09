Nintendo gaat vannacht knallen met de games die deze winter naar de Nintendo Switch komen. Om 0:00 zal de 40 minuten durende show hier live te volgen zijn!

We hebben zelf geen idee welke games er van de partij zullen zijn. Al hebben we wel een paar games die we zeer waarschijnlijk kunnen verwachten. Zo weten we dat deze winter Super Mario Party, twee Pokémon remakes en Pokémon Legends: Arceus op de planning staan, maar hopen we natuurlijk ook op een paar verrassingen! Kijken jullie gezellig mee?