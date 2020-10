Bekijk hier de nieuwste gameplaytrailer van Spider-Man: Miles Morales

Vandaag heeft Game Informer een video op YouTube geplaatst, waarin we anderhalve minuut aan sluipen en knokken kunnen zien in de nieuwste Spider-Man voor de PlayStation 5. Bekijk de trailer hier!

In de trailer zien we hoe Spider-Man sluipt over de balken boven de vijanden, wat we al kennen van Spider-Man op de PlayStation 4. We zien ook dat Miles Morales van gadgets houdt, waaronder een stroomwapen dat twee vijanden uitschakelt met een hoog voltage, maar ook dat hij vertrouwelijk gebruik maakt van zijn spinnenweb om de tegenstander te slingeren tegen de muur. Wat ook erg gaaf is om te zien is dat je jezelf tijdelijk onzichtbaar kan maken, iets wat uiteraard erg handig is in situaties waarin je liever niet gespot wil worden.

Daarna zien we ook de vloeiende en strakke combat die we gewend zijn van het vorige deel, maar dan in glorieus 4K en 60fps. Miles springt, vliegt en spint door de lucht heen, terwijl hij met goudgele stroomstoten de arme soldaten vloert en waarschijnlijk wat botten breekt door hen tegen beton aan te slingeren. Vooralsnog ziet het er bekend, maar super vet uit!

Spider-Man: Miles Morales is een launch titel voor de PlayStation 5. Naar mijn idee is het al een must-buy omdat Spider-Cat ook in het spel zit. Wie kan er nou zo’n schattige kitten weerstaan?