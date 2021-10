Bekijk hier de Age of Empires IV launch trailer

Nog maar één nachtje slapen en dan mogen we aan de slag met de vele keizer- en koninkrijken, volken en stammen om elkaar het leven zuur te maken. Traditiegetrouw wordt dit ‘gevierd’ met een lanceertrailer.

Microsoft maakt er wat moois van met een live-action video. Er komen verschillende troepen op een van de volken af en daar hoort natuurlijk een sterke commandant bij die precies weet wat ze moet doen. Counter kamelen met olifanten, trebuchets met lichte cavalerie en trap af met een sterk salvo aan brandende pijlen.

Nog belangrijker, check vooral zelf de trailer hieronder. Gaan jullie Age of Empires IV in huis halen? Zo ja, voor de PC of de Xbox? We horen het graag!