Bekijk hier de aankondigingstrailer van Gord

Covenant, een vrij kleine, nieuwe studio kondigt vandaag zijn eerste echte game Gord aan, een spannende mix tussen RPG en RTS waarbij overleven centraal staat. Check hier snel de trailer!

In Gord krijg je de leiding over de Tribe of the Dawn, welke dieper en dieper in een verboden land trekt. Je probeert hier een nieuwe beschaving op te bouwen, maar dit gaat minder makkelijk dan gedacht. Gevaar ligt continu op de loer en overleven lijkt nog een behoorlijke kluif te zijn. Naast dat je volk gauw ten prooi kan vallen aan de vele monsters is het ook mogelijk dat ze ziek worden. Gaan er te veel mensen dood in je dorp zal dat de psychische gezondheid van het gezonde volk aantasten.

De gameplay in Gord is een soort mix tussen een RTS, een City Builder en een Action-RPG, waarbij je wisselt tussen het opbouwen van je dorp en het ontdekken van het onbekende terein. In de trailer krijg je al een kleine impressie van de monsters en wezens die je kunt tegenkomen. Ook wordt er aangegeven dat je eigen scenarios kunt creeëren. Hoe dit precies in z’n werk gaat hopen we snel te zien. De game staat op de planning voor 2022.