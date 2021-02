Bekijk hier beelden van het ambitieuze Skyclimbers

Soms heb je van die titels die niet voor één gat te vangen zijn. Het ambitieuze Skyclimbers is zeker zo’n titel.

Skyclimbers zag het levenslicht na een succesvolle Kickstarter-campagne en barst van de veelbelovende spelelementen. Zo is de game een open-wereld mmorpg à la Breath of the Wild, een citybuilder à la Mincraft, maar voegt tussendoor ook nog een flinke eetlepel Pokemon toe. Je verkent niet alleen de spelwereld, maar bouwt en onderhoudt dus ook steden.

De spelwereld kent verschillende biomen die steeds procedureel gegenereerd worden. In die spelwereld kun je bovendien ook nog eens verschillende evolueerbare dieren en monsters temmen. Skyclimbers barst dus van de ambitie. Nu maar hopen dat het niet te veel van het goed is..

Skyclimbers zal verschijnen voor verschillende consoles, Stadia, Steam en de smartphone. Bekijk beelden van de game hieronder!