Bekijk de launchtrailer van Spiritfarer

We houden bij Gamingnation van uitdaging in games, zoals bij Dark Souls. Maar zo nu en dan zijn we ook wel toe aan iets rustgevends, om onze gedachtes weer op een rijtje te krijgen. Spiritfarer lijkt hiervoor een uitermate geschikte game te zijn.

In Spiritfarer kruipen we in de huid van Stella, die de taken overneemt van veerman Charon. Voor degene die hier niet bekend mee zijn, in de Griekse mythologie is Charon de veerman die de dode over de rivier de Styx heen begeleid om ze naar het hiernamaals te brengen. Stella wilt echter meer doen dan alleen maar de doden overvaren. Je bouwt dus een fantastisch mooie boot waar je mee op avontuur vaart. Je bevriend en zorgt voor de geesten, waarna je ze ‘los laat’ in het hiernamaals.

Bekijk hieronder de uitbreide trailer die je precies laat zien wat de game inhoudt. Spiritfarer is ontwikkeld door ontwikkelaar Thunder Lotus en is ook per direct beschikbaar voor de Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One en PC.