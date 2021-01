Bekijk de gloednieuwe live-action trailer van The Medium

Bloober Team heeft vandaag een gloednieuwe live-action trailer uitgebracht voor hun aankomende horror-game The Medium.

De cinematische trailer komt voort uit een samenwerking met Platige Image, een prijswinnende animatiestudio. Hoewel er van gameplay (klik daarvoor hier) geen sprake is, zet de video alvast goed de toon qua sfeer.

In de paranormale videogame kruipt de speler in de huid van medium Marianna, een medium die opgejaagd door verschillende visioenen in het Niwa Hotel in Krakow belandt om daar een mysterie te ontrafelen. Dat doe je niet in één, maar in maar liefst twee werkelijkheden.