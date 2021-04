Na een kort uitstel ziet het er toch naar uit dat de Mortal Kombat-film aankomende vrijdag uit zal komen. Sinds gisteren zijn de eerste zeven minuten van de film online te vinden.

Hoewel de film dus overmorgen in de Amerikaanse bioscopen verschijnt, is de Nederlandse release nog onzeker. De bioscopen zijn nog dicht en HBO Max, de streamingsdienst waar de film tegelijkertijd op zal uitkomen, is in ons land niet beschikbaar. Voorlopig moeten we het dus nog even met onderstaande video doen.