Bekijk beelden van knotsgek Showa American Story

Nekcom Entertainment heeft een onthullingstrailer gepubliceerd va Showa American Story.

Showa American Story speelt zich af in de jaren 80 waar de Verenigde Staten een kolonie zijn van Japan, maar bovendien ook het decor van een zombie-apocalypse. De game is een over the top hack-and-slash actie-rpg te worden met sterke invloeden uit 80s-cultuur: van B-films, tot Japanse anime. Check de eigenzinnige onthulling hieronder:

Showa American Story wordt ontwikkelt door het Chinese Nekcom Entertainment. Een releasedatum is nog niet bekend. Wel dat de game waarschijnlijk verschijnt op pc (via Steam), PlayStation 4 en PlayStation 5.