Bekende gezichten in game Twelve Minutes

De indie-game Twelve Minutes toont een blik achter de schermen, waarbij we een aantal beroemde acteurs stemmen zien inspreken voor de game.

Tijdens de openingsshow van de Gamescom zagen we al dat actrice Daisy Ridley, bekend van onder andere Star Wars, een van de personages gaat vertolken. Maar in een andere video zien we ook James McAvoy, professor Xavier van X-Men, en acteur Willem Dafoe, de Green Goblin in de eerste Spiderman. Een akelig goede cast dus voor een vrij kleine indie-game.

In Twelve Minutes draait het om een man en een vrouw die worden vermoord in hun appartement. Maar zodra een van de twee vermoord wordt lijkt de tijd zo’n twaalf minuten terug te draaien, wat jou precies die tijd geeft om het te voorkomen. Een spannende thriller-game die we volgend jaar voor de PC en Xbox gaan zien.