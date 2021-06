Beelden van de nieuwe God of War worden binnenkort onthult?

De co-oprichter van XboxEra, Nick Baker, geeft aan gehoord te hebben dat wij binnenkort gameplay zullen zien van God of War Ragnarok. Dat heeft Baker aangegeven op zijn Twitter-account.



Sony is over het algemeen vrij stil over hun opkomende games. Over het algemeen geven zij wat informatie tijdens een State of Play. De laatste keer was het voor Horizon Forbidden West. Naast de nieuwe Horizon game kijken veel spelers uit naar God of War Ragnarok. Wij weten vrij weinig over de game, alleen dat de game uitkomt in 2022 op PlayStation 4 en PlayStation 5.

De co-oprichter van XboxEra, Nick Baker, gaf aan gehoord te hebben dat spelers binnenkort gameplay kunnen verwachten van God of War Ragnarok tijdens de show van Sony. Hij heeft dat gezegd op zijn Twitter-pagina. Er zijn verder geen details vrijgegeven van waar hij die informatie vandaan heeft. De show waar hij het over heeft is hoogstwaarschijnlijk de State of Play waar Sony de meeste games laat zien die naar haar platforms komen. Op dit moment is er geen duidelijkheid over wanneer een volgende State of Play zal komen. Er gaan geruchten dat het volgende maand zal zijn, maar er is nog niets officieels onthult.

Wij weten dus ook niet of God of War Ragnarok op zal dagen tijdens die show. Het is een kwestie van afwachten totdat Sony of SIE Santa Monica Studio het officieel aankondigt. Dat zie ik wel gebeuren aangezien zij dat hebben gedaan voor de Horizon Forbidden West gameplay showcase. Het is een mogelijkheid dat de gameplaybeelden als verassing worden vertoont tijdens de State of Play. Sony heeft vaker games tijdens het evenement onthuld als een verassing. De gameplay zal dan waarschijnlijk van de PlayStation 5 zijn. Totdat wij meer zekerheid krijgen moet je het zien als speculatie.