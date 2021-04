Beelden geannuleerde Castlevania-game voor de Dreamcast duiken op

Castlevania: Resurrection was in 1999 bij Konami in ontwikkeling voor de Dreamcast. Hoewel deze datzelfde jaar werd geannuleerd, zijn er nu alsnog beelden van opgedoken.

Het betreft een video van een persoon die de demo in handen heeft. Hij of zij speelt een deel van de 3D-game, waarbij we onder andere verschillende omgevingen zien. Deze korte demo van de game werd gemaakt voor de E3 1999. Konami annuleerde het spel daarna echter vanwege onduidelijke redenen. We kunnen dankzij deze video in ieder geval een idee krijgen van hoe het spel er uit had gezien.