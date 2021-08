Beelden Battlefield gesloten technische test gelekt

EA en DICE hebben een aantal duizend mensen verblijdt met toegang tot de gesloten technische test van Battlefield 2042. Op de eerste dag van de test zijn er al beelden online gelekt.

Het is overigens niet de bedoeling dat deze beelden naar buiten komen, want degene die deelnemen moesten een NDA tekenen. Dit wil zeggen dat ze gewoon niks naar buiten mogen brengen.

Toch zijn er beelden verschenen van onder andere de voertuigen uit de game. Ook wordt de UI getoond en zien we ook dat het geheel nog een beetje buggy is. Dat komt natuurlijk omdat dit een alpha van de game is en daarin komen dit soort bugs eigenlijk altijd voor.

Een andere video toont ook het on-the-go aanpassen van de wapens. Houd er wel rekening mee dat EA deze beelden zo snel mogelijk zal proberen te verwijderen dus bekijk ze zo snel mogelijk.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. Volgende maand wordt er een open beta van de game verwacht.