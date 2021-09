Bayonetta 3 verschijnt volgend jaar

We hebben er jaren op moeten wachten, maar vandaag kregen we dan toch eindelijk de eerste beelden van Bayonetta 3 te zien!

Het was niet zo maar een trailer die getoond werd, maar we werden meteen getrakteerd met gameplay-beelden. Dus ga er maar goed voor zitten!

Bayonetta 3 werd tijdens de Game Awards van 2017 aangekondigd, maar sindsdien horen we alleen nog dat de game in ontwikkeling is. Vanaf vandaag is daar dus verandering in gekomen met de bovenstaande trailer. Kijken jullie ook uit naar dit nieuwe avontuur?