Bayonetta 3-regisseur raakt geïrriteerd door speculatie rondom de game

Hideki Kamiya, de regisseur van de Bayonetta-games, sprak onlangs zijn irritatie uit over constante speculatie over het derde deel. De man geeft aan dat fans niet zomaar roekeloze opmerkingen moeten maken.

Bayonetta 3 werd in 2017 aangekondigd en sindsdien is het relatief stil rond de game. Daarnaast was het spel afwezig bij Nintendo’s E3-presentatie gisteren. Hierdoor is er online, bijvoorbeeld op Twitter, veel stof opgewaaid over het lot van het project. Fans zijn bang dat deze zwaar vertraagd is, of nog erger, geannuleerd. Kamiya reageerde hier geïrriteerd op. Hij gaf aan dat de ontwikkeling van het spel voorspoedig gaat. Negatieve speculaties zijn volgens hem slechts ‘vervelende loze aannames’.

Kamiya is werkzaam bij Platinum Games, die talloze fightingames gemaakt hebben. De Japanner stond ook aan het roer van de Devil May Cry-spellen.