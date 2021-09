“Kans dat Bayonetta 2 en 3 naar Xbox en PlayStation komen is niet helemaal nul”

Volgens de bekende ontwikkelaar Hideki Kamiya is het niet helemaal uitgesloten dat Bayonetta 2 en 3 niet naar Xbox en PlayStation komen, maar heel groot is de kans ook weer niet.

Als je de Bayonetta-games op de PlayStation en Xbox wil zien, moet je volgens Kamiya aan Nintendo laten weten dat je dat wilt.

De eerste Bayonetta verscheen in 2009 als een multi-platform game voor de PlayStation 3 en Xbox 360 (en later voor de PC). Echter werd het destijds door SEGA uitgegeven en sindsdien voorziet Nintendo Platinum Games van een budget voor diens prequels. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat het tweede deel in eerste instantie alleen naar de Wii U kwam. Helaas werd deze console geen succes en volgde later een re-release op de Nintendo Switch.

Ditzelfde gebeurt nu ook met Bayonetta 3, wat niet helemaal bij de eigenaren van de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles wordt gewaardeerd. Als het aan Kamiya ligt, zou je echt bij Nintendo moeten wezen om de game op andere platforms te krijgen.

“We ontwikkelen Bayonetta 3, net als Bayonetta 2, met geld dat we van Nintendo hebben ontvangen”, schrijft Kamiya in een tweet. “Omdat we ‘slechts in ontwikkeling’ zijn, heeft Nintendo de volledige zeggenschap over het product.”

Opvallend genoeg gaat hij verder door te stellen dat het niet helemaal onmogelijk is om Bayonetta 2 en diens opvolger op andere platforms te zien.

“Het lijkt erop dat de kans dat Bayonetta 2 en Bayonetta 3 worden overgezet naar de PS4 en Xbox niet nul is”, voegde hij eraan toe.

Hoewel de kans niet groot is, vergelijkt hij het met de kans dat Mario en Zelda op andere platforms zou verschijnen en dat klinkt nou niet echt bepaald hoopgevend.

Bayonetta 3 staat vooralsnog in de planning voor volgend jaar en exclusief voor de Nintendo Switch.