Battletoads komt op 20 augustus naar de pc en Xbox One

Microsoft heeft middels een trailer laten weten dat op 20 augustus Battletoads naar de pc en Xbox One zal komen.

Het heeft maar liefst 26 jaar geduurd voor de Battletoads weer in een eigen game mogen verschijnen. Ze zijn in het verleden wel eens in games als Killer Instinct opgedoken en waren ook van de partij in Rare Replay.

Xbox Game Pass-abonnees kunnen overigens de game nu al pre-loaden. Mocht je niet weten wat Battletoads zijn of wat je moet verwachten? Check dan de preview die we van de game schreven.

Ontwikkelaar Dlala Studios zal in de komende weken nog meer informatie over de game gaan vrijgegeven, zoals nieuwe trailers, maar ook een kijkje achter de schermen.